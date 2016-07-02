Луганская область получит почти 4 миллиарда гривень на ремонт разрушенных из-за войны дорог и мостов

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, необходим текущий средний ремонт 84,5 км дорог и разработка проектов восстановления разрушенных незаконными группировками 6 автомобильных мостов.

Читайте также"Укравтодор" запустил интерактивную карту ремонта дорог"Состояние дорог в Луганской области является катастрофическим. Эта тема настолько жизненно важна, что волнует каждого жителя нашего региона. Мы должны приложить максимально усилий, чтобы в короткий промежуток времени отремонтировать наиболее разрушенные автодороги", - отметил глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз.

В первую очередь будет восстановлено мостовое сооружение через реку Северский Донец на автомобильной дороге Т-1302 КПП "Танюшевка - Старобельск - Артемовск", вблизи с. Новодружеск.

Этот мост расположен в одном из наиболее разрушенных мест региона - между Рубежным и Лисичанском.

Финансироваться ремонтно-строительные работы будут за счет выделенных правительством 3,9 млрд грн кредитных средств, привлеченных под государственные гарантии в предыдущие годы.

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Луганской области насчитывает около 3614 км.

По информации Службы автодорог Луганской области, за период военного конфликта в регионе было разрушено 836 км дорог общего пользования и более 21 объект дорожной инфраструктуры (путепроводы, пешеходные и автомобильные мосты).

Для восстановления дорожной сети области, расположенной как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, необходимо более 4 млрд грн.

Из областного бюджета на ремонт и восстановление дорог и мостов планируется выделить 265 млн грн.