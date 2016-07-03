Украина потеряла около 70% корабельного состава из-за аннексии Крыма – Порошенко
13:25, 03 июля 2016Транспорт/Связь
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Украина потеряла около 70% корабельного состава вследствие оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году.
Порошенко рассказал о последствиях оккупации Крыма / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю празднования Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня в Одессе.
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«В течение длительного времени государство не уделяло должного внимания своему флоту. За четверть века мы смогли достроить лишь четыре корабля еще советской закладки», - отметил он.
«В результате оккупации 2014 года Российской Федерацией Крымского полуострова Украина потеряла около 70% корабельного состава. Большинство имеющихся кораблей и катеров сейчас нуждаются в ремонте и модернизации», - добавил президент.
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