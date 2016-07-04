Россия ввела дополнительные ограничения на транзит украинских товаров через свою территорию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

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В министерстве отмечают, что 3 июля 2016 года был обнародован указ президента РФ, которым вводятся дополнительные ограничения относительно транзита через территорию РФ товаров происхождением из Украины.

В частности, действующие ограничения транзита товаров в Республику Казахастан распространяются и на транзит в Кыргызскую Республику.

Новые ограничения также запрещают транзит товаров, находящихся под эмбарго в РФ, а также тех, для которых в РФ применяются ввозные пошлины.

«Указанные изменения могут временно вызвать полную остановку транзита товаров из Украины через территорию РФ не только в Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, но и в третьи страны», - отмечают в министерстве.

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В Минэкономразвития подчеркивают, что введение Российской Федерацией ограничений по транзиту товаров происхождением из Украины является экономически и юридически необоснованным и ожидаемо приведет к искусственному ухудшению условий торговли Украины с третьими странами, в частности Центральной Азии.

«Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными и такими, что носят дискриминационный характер, и соответственно нарушают обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной организации торговли и Договора о зоне свободной торговли», - резюмируют в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России.

В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Российская Федерация запретила с начала года транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Согласно указу президента РФ, действие договора о зоне свободной торговли между РФ и Украиной приостановлено с 1 января 2016 года.

Данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и ж/д перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси.