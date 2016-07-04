Антимонопольный комитет уличил "Киевстар" в необоснованных тарифах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал одному из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» привести тарифы на исходящие звонки на номера абонентов фиксированной связи к экономически обоснованному уровню.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Антимонопольного комитета Украины.

С этой целью ведомство рекомендовало оператору применить единый подход к определению тарифов на исходящие звонки на мобильные сети и на сети фиксированной связи.

Как сообщал УНИАН, «Киевстар» в 2015 году увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2014 годом - до 2,446 млрд грн. Чистый доход оператора за прошлый год увеличился на 15,08% - до 14,933 млрд грн. Согласно данным оператора, в 2015 году общая сумма вложений компании в техническую инфраструктуру (без учета оплаты лицензии 3G) превысила 3,6 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom.