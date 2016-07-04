Антимонопольный комитет уличил "Киевстар" в необоснованных тарифах
АМКУ рекомендовал компании снизить тарифы на звонки абонентам фиксированной связи.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал одному из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» привести тарифы на исходящие звонки на номера абонентов фиксированной связи к экономически обоснованному уровню.
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Об этом говорится в сообщении на сайте Антимонопольного комитета Украины.
С этой целью ведомство рекомендовало оператору применить единый подход к определению тарифов на исходящие звонки на мобильные сети и на сети фиксированной связи.
Как сообщал УНИАН, «Киевстар» в 2015 году увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2014 годом - до 2,446 млрд грн. Чистый доход оператора за прошлый год увеличился на 15,08% - до 14,933 млрд грн. Согласно данным оператора, в 2015 году общая сумма вложений компании в техническую инфраструктуру (без учета оплаты лицензии 3G) превысила 3,6 млрд грн.
Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VimpelCom.