Омелян хочет запретить использование вагонов с неработающими кондиционерами

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" должна ввести запрет на использование пассажирских вагонов, которые имеют технические неисправности, в частности, неработающие кондиционеры.

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В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что соответствующее поручение дал глава министерства Владимир Омелян во время совещания с руководством "Укрзализныци" 4 июля.

По словам министра, в его адрес, а также в адрес министерства поступает много жалоб, в частности относительно неисправности кондиционеров в пассажирских поездах.

"В Украине продолжается отпускной сезон, люди семьями едут на отдых. "Укрзализныця" должна обеспечить безопасность и комфорт пассажирам. Я понимаю, что нельзя кардинально исправить ситуацию быстро, но вагоны, в которых не работает система кондиционирования, не могут выходить на маршрут, особенно когда температура воздуха достигает 30 градусов и выше. Это вопрос здоровья и безопасности наших граждан", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Также министр добавил, что улучшение уровня пассажирских перевозок - ключевая задача, которую он поставил перед новым руководством "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.