На границе с Польшей протестуют против прекращения малого пограничного движения (фото)

Во Львовской области возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители с 10.00 частично перекрывают движение транспорта, протестуя против прекращения малого пограничного движения с Польшей.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что возле пунктов пропуска «Шегини» (Мостиский район), «Рава-Русская» (Жолковский район) и «Грушев» (Яворовский район) местные жители собрались по 80-120 человек (в каждом населенном пункте) и непрерывно ходят по пешеходным переходам. При этом они пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.

«С участниками акций правоохранители и представители местных органов власти проводят разъяснительную работу, чтобы они прекратили протесты и не создавали помех участникам дорожного движения», - сообщила Добровольская.

По информации пресс-службы Госпогранслужбы - Западная граница, сегодня, по состоянию на 11.30, в пунктах пропуска на украинско-польской границе (Львовская и Волынская области) автомобильных очередей нет.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Польша сообщила о приостановлении с 4 июля малого приграничного движения с Украиной.

В МИД Украины сообщили, что действие соглашения о малом приграничном движении между Украиной и Польшей будет восстановлено 2 августа.