Кабмин подготовил для России зеркальный ответ на транзитные ограничения
По мнению правительства, введенные Россией меры являются еще одним грубым нарушением международных обязательств как члена Всемирной торговой организации.
Кабинет министров Украины поработал и готов незамедлительно ввести в действие зеркальные меры в отношении Российской Федерации, которая с 1 июля текущего года ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении третьих стран, а именно - Казахстана, Киргизстана и других государств.
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Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном по итогам специального заседания.
По мнению правительства, введенные Россией меры являются еще одним грубым нарушением международных обязательств как члена Всемирной торговой организации.
«Правительство принимало и будет принимать все возможные меры защиты национальных интересов Украины и противодействия любым проявлениям агрессии со стороны РФ. Нами подготовлены адекватные меры, которые будут введены в действие немедленно», - говорится в заявлении.
В правительстве напомнили, что в связи с ухудшением ситуации по транзиту, Минэкономразвития и Мининфраструктуры открыли специальные горячие линии для бизнеса, в Кабмине постоянно работает оперативный штаб, отслеживающий ситуацию.
«Одновременно правительство поднимает вопрос нарушения Россией норм международного права во Всемирной организации торговли и других международных организациях с партнерами, - говорится в заявлении. - Это политически мотивированный акт Российской Федерации, который является еще одним проявлением агрессии РФ по отношению к Украине. Мы требуем от России немедленно отменить ограничительные меры по отношению к украинскому экспорту в другие страны».
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Позднее в ходе Согласительного совета в Верховной Раде, первый вице-премьер-министр Степан Кубив прокомментировал решение правительства. Он подчеркнул, что действия России относительно продолжения товарного эмбарго являются ответом на продолжение антироссийских санкций, анонсированных правительствами США и стран Евросоюза. Вместе с тем, отметил Кубив, сейчас нельзя «переносить вопросы экономического характера в политический популизм». «Очевидно, что действия России экономически и юридически не обоснованы, но они приведут к ухудшению торговых отношений с третьими странами. Они носят дискриминационный характер, - сказал Кубив. - Мы внесем зеркальные санкции в отношении товаров и транзита. Мы поднимем зеркально пошлины на российские товары».
Кубив подчеркнул, что Украина выступает против торговой войны, и не считает политику «меч-на-меч и кровь-на-кровь» решением проблемы. Однако Киев обязательно подсчитает потери, которые понесет украинский бизнес. И затем стране потребуются новые решения, выработанные консолидировано, при участии министров, народных депутатов и бизнеса. Одним из таких решений, по мнению Кубива, должно стать переформатирование экспорта, который ранее шел на Российскую федерацию и через Российскую Федерацию, в другие страны.
Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.
Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.
Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.