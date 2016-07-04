Кабмин подготовил для России зеркальный ответ на транзитные ограничения

Кабинет министров Украины поработал и готов незамедлительно ввести в действие зеркальные меры в отношении Российской Федерации, которая с 1 июля текущего года ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении третьих стран, а именно - Казахстана, Киргизстана и других государств.

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Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном по итогам специального заседания.

По мнению правительства, введенные Россией меры являются еще одним грубым нарушением международных обязательств как члена Всемирной торговой организации.

«Правительство принимало и будет принимать все возможные меры защиты национальных интересов Украины и противодействия любым проявлениям агрессии со стороны РФ. Нами подготовлены адекватные меры, которые будут введены в действие немедленно», - говорится в заявлении.

В правительстве напомнили, что в связи с ухудшением ситуации по транзиту, Минэкономразвития и Мининфраструктуры открыли специальные горячие линии для бизнеса, в Кабмине постоянно работает оперативный штаб, отслеживающий ситуацию.

«Одновременно правительство поднимает вопрос нарушения Россией норм международного права во Всемирной организации торговли и других международных организациях с партнерами, - говорится в заявлении. - Это политически мотивированный акт Российской Федерации, который является еще одним проявлением агрессии РФ по отношению к Украине. Мы требуем от России немедленно отменить ограничительные меры по отношению к украинскому экспорту в другие страны».

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Позднее в ходе Согласительного совета в Верховной Раде, первый вице-премьер-министр Степан Кубив прокомментировал решение правительства. Он подчеркнул, что действия России относительно продолжения товарного эмбарго являются ответом на продолжение антироссийских санкций, анонсированных правительствами США и стран Евросоюза. Вместе с тем, отметил Кубив, сейчас нельзя «переносить вопросы экономического характера в политический популизм». «Очевидно, что действия России экономически и юридически не обоснованы, но они приведут к ухудшению торговых отношений с третьими странами. Они носят дискриминационный характер, - сказал Кубив. - Мы внесем зеркальные санкции в отношении товаров и транзита. Мы поднимем зеркально пошлины на российские товары».

Кубив подчеркнул, что Украина выступает против торговой войны, и не считает политику «меч-на-меч и кровь-на-кровь» решением проблемы. Однако Киев обязательно подсчитает потери, которые понесет украинский бизнес. И затем стране потребуются новые решения, выработанные консолидировано, при участии министров, народных депутатов и бизнеса. Одним из таких решений, по мнению Кубива, должно стать переформатирование экспорта, который ранее шел на Российскую федерацию и через Российскую Федерацию, в другие страны.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.