У Путина прокомментировали ограничения на транзит украинских товаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал запрет транзита через территорию России украинских товаров в Киргизию с правилами Таможенного союза.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков заявил журналистам в Москве.

«Не могу квалифицировано ответить на этот вопрос, но не исключаю, что это как-то связано с правилами и нормами Таможенного союза. Как вы знаете, и Казахстан, и Киргизия являются его членами», - сказал Песков.

При этом он отметил, что не знаком с деталями по этому вопросу

Как сообщал УНИАН, 4 июля Россия ввела дополнительные ограничения транзита украинских товаров, которые могут вызвать полную остановку международных транзитных перевозок грузов в направлении РФ, Казахстана, Киргизской республики и третьих стран.

В частности, новые ограничения распространяются на транзит в Киргизскую республику, а также запрещают транзит товаров, находящихся под эмбарго в РФ, а также тех, для которых в РФ применяются ввозные пошлины.

Как заявили в Минэкономразвития Украины, “введение Российской Федерацией ограничений в отношении транзита товаров происхождением из Украины экономически и юридически необоснованно и ожидаемо приведет к искусственному ухудшению условий торговли Украины с третьими странами, в частности, Центральной Азии. Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными и носят дискриминационный характер, нарушают обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли».

Кабинет министров Украины сегодня, 4 июля, заявил, что готов ввести зеркальные меры в отношении России из-за осложнения транзита украинской продукции через РФ в третьи страны.