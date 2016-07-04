Кабмин советует президенту подписать закон о снижении акцизов на импорт б/у авто

Кабинет министров Украины предложил президенту Украины Петру Порошенко подписать принятый парламентом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части значительного снижения акцизов на импорт бывших в употреблении автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Законопроект был разработан с целью стимулирования развития рынка автотранспортных средств в Украине и создания для граждан Украины условий приобретения доступных легковых автомобилей для собственного использования, - говорится в сообщении. - Льготные условия ввоза автомобилей распространяются на лиц, которые ввозят автомобили для собственного использования или в пользу других лиц по договорам купли-продажи, мены, поставки, дарения, комиссии, поручения, поручительства, других хозяйственных и гражданско-правовых договоров или по решению суда, не более одного автомобиля в год".

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Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которым предполагается значительное снижение акцизов на импорт б/у автомобилей.

За соответствующее решение проголосовало 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Срок действия данного законопроекта установлен на 2,5 года.

Законопроект касается импорта всех б/у автомобилей, за исключением авто происхождением из страны-оккупанта (агрессора) по отношению к Украине.