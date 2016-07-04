Новый глава "Укрпочты" вступил в должность, его зарплата составит 333 тысячи в месяц

Новый руководитель Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса, вступил в должность, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Сегодня мы отмечаем знаковое событие - руководитель украинского крупного государственного предприятия приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщил Омелян в ходе представления журналистам и коллективу "Укрпочты" нового руководителя.

Смилянский в свою очередь заявил, что приоритетными задачами "Укрпочты" станут ускорение обслуживания клиентов и введение новых базовых услуг для населения. При этом он отметил, что главным принципом работы госпредприятия будет его полная открытость.

По словам Смилянского, его заработная плата будет составлять 333 тыс. грн в месяц.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабинет министров Украины одобрил подписание контракта с главой государственного предприятия «Укрпочта» Игорем Смилянским, назначение которого было согласовано в апреле текущего года по итогам проведения конкурсного отбора.

23 мая министр инфраструктуры Омелян сообщил, что новый глава «Укрпочты» Игорь Смилянский должен приступить к исполнению своих обязанностей в первых числах июня.

Согласно презентации для членов Номинационного комитета, которые рассматривали конкурсные предложения кандидатов на пост главы "Укрпочты", Смилянский планирует до конца года создать на базе "Укрпочты" банк, который будет фокусироваться на коммунальных платежах, выплате пенсий, кредитовании населения и факторинге.

Кроме того, планируется экспансия "Укрпочты" в сегмент рынка корпоративных доставок, совместные программы с интернет-магазинами и эффективное обслуживание государственного сектора, а также оптимизация сети отделений и недвижимого имущества.

Игорь Смилянский имеет опыт работы более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих мировых консалтинговых компаниях KPMG и Boston Consulting Group. Работал в США, Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень доктора юриспруденции в George Washington University Law School.