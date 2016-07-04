Протесты на границе с Польшей: восстановлено движение авто в направлении одного из четырех заблокированных КПП

На Львовщине прекращено блокирование и восстановлено пропуск транспортных средств в направлении пункта пропуска «Грушев».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В то же время, блокирование дорог вблизи пунктов пропуска «Шегини», "Рава-Русская" и «Краковец» пока продолжается, говорится в сообщении. С митингующими работают представители Национальной полиции.

В сообщении отмечают, что Государственная пограничная служба Украины совместно с представителями местной власти и правоохранительными органами продолжают разъяснять жителям приграничья временное приостановление польской стороной малого пограничного движения между Украиной и Польшей.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители с 10.00 частично перекрывают движение транспорта, протестуя против прекращении малого пограничного движения.

Возле пунктов пропуска «Шегини», «Рава-Русская» и «Грушев» местные жители собрались по 80-120 человек (в каждом населенном пункте) и непрерывно ходят пешеходными переходами. При этом они пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.

В начале июля Польша сообщила о приостановке с 4 июля малого пограничного движения с Украиной.

В МИД Украины заявили, что действие соглашения о малом пограничном движении между Украиной и Польшей будет возобновлено 2 августа.