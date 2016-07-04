Протесты на границе с Польшей: в толпу митингующих влетел автомобиль (фото)

Об этом на странице "Варта 1" в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета и городской активист Игорь Зинкевич.

"Только чтоавто на польской регистрации со всей силы въехало в толпу людей, которые перекрывали границу в Раве-Русской", - говорится в сообщении.

По его словам, один парень лежит без сознания.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители частично перекрывают движение транспорта, протестуя против прекращения малого пограничного движения.