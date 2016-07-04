Протесты на границе с Польшей: в толпу митингующих влетел автомобиль (фото)
16:36, 04 июля 2016Транспорт/Связь
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На Львовщине в пункте пропуска в Раве-Русской автомобиль влетел в толпу протестующих, которые перекрывают дорогу на Польшу.
Автомобиль влетел в толпу протестующих / facebook.com/igor.zinkevych
Об этом на странице "Варта 1" в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета и городской активист Игорь Зинкевич.
"Только чтоавто на польской регистрации со всей силы въехало в толпу людей, которые перекрывали границу в Раве-Русской", - говорится в сообщении.
Автомобиль влетел в толпу протестующих / facebook.com/igor.zinkevych
По его словам, один парень лежит без сознания.
В результате инцидента есть пострадавшие / facebook.com/igor.zinkevych
Как сообщал УНИАН, во Львовской области возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители частично перекрывают движение транспорта, протестуя против прекращения малого пограничного движения.
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