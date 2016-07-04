В Кабмине сообщили, когда дадут зеркальный ответ на ограничение украинского транзита в РФ

Украина введет зеркальные санкции на следующий день после реального введения дополнительных ограничений на транзит со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Правительство Украины готово к такому развитию событий. Мы уже пережили первую волну, которая была в начале этого года. На этот раз россияне пытаются усилить эти меры. Мы, конечно, опубликуем свой план действий, как только поймем, что это не просто пустые угрозы, а реально действующий указ. Тогда будем предпринимать необходимые действия. С нашей стороны решение будет введено уже на следующие сутки. Пока это только документ, без разъяснений", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, соответствующий указ был неожиданностью даже для российских чиновников.

"Мы сейчас видим только указ президента Российской Федерации, который был опубликован неожиданно, даже для самих российских чиновников. Это свидетельствует об уровне подготовки принятия решений в этой стране. И, конечно, он несет исключительно вред, в первую очередь, для Кремля. Это еще раз подтверждает отсутствие всякого смысла и логики в действиях руководства этого государства", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Позже по итогам специального заседания украинское правительство сделало заявление, что Украина готова незамедлительно ввести зеркальные меры в отношении России из-за осложнения транзита украинской продукции через РФ в третьи страны.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.