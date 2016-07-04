Порошенко подписал закон о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о снижении акцизов на импорт бывших в употреблении автомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Twitter.

"Президент подписал закон по бывшим в употреблении автомобилям в присутствии депутатов разных фракций, - написал Цеголко. - Договорились в четверг внести в него изменения, чтобы избежать злоупотреблений".

Ранее с просьбой подписать этот закон к президенту обратились представители правительства. В Кабмине подчеркивали, что документ разработан с целью стимулирования развития рынка автотранспортных средств в Украине и создания для граждан Украины условий приобретения доступных легковых автомобилей для собственного использования. Льготные условия ввоза автомобилей, а именно снижение акциза, распространяются на лиц, которые ввозят автомобили для собственного использования или в пользу других лиц по договорам купли-продажи, мены, поставки, дарения, комиссии, поручения, поручительства, других хозяйственных и гражданско-правовых договоров или по решению суда, не более одного автомобиля в год.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля текущего года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, в также Государственной фискальной службе с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об отмене импортной пошлины на б/у автомобили. Исключение, по рекомендации Яценюка, должны составлять только автомобили российского происхождения.

31 мая Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и снизила акцизы сроком на 2,5 года. Документ должен быть опубликован и вступит в силу с 1 января 2017 года.