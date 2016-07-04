На границе с Польшей в толпу протестующих въехало авто польского консула: активисты обнародовали подробности инцидента

Продолжение: Польша отрицает, что 4 июля в толпу участников акции протеста на Львовщине въехал работник МИД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня в 14:45, вблизи таможенного перехода «Рава-Русская» на украинско-польской границе, в городе Рава-Русская Жолковского района водитель автомобиля Peugeot с номерными знаками польской регистрации совершил наезд на участников акции протеста, которые непрерывно ходили через дорогу пешим переходом.

В результате наезда травмы получили трое местных жителей - мужчины в возрасте 35-40 лет. Они госпитализированы в местную больницу.

Совершившего наезд водителя задержали сотрудники полиции, которые находились на месте происшествия. Им оказался 43-летний иностранец, прибывший из Польши на территорию Украины.

Читайте такжеПротесты на границе с Польшей: восстановлено движение авто в направлении одного из четырех заблокированных КПП

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о квалификации правонарушения согласно нормам Уголовного кодекса Украины.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как стало известно УНИАН от источников в правоохранительных органах, за рулем автомобиля, совершившего наезд на участников акции протеста, находился гражданин Польши.

Как сообщают на своей странице в Фейсбук активисты общественной организации «Варта 1», которые совместно с правоохранителями приобщаются к патрулированию Львовщины, «авто с польской регистрацией въехал в толпу людей. Как мы узнали, это авто польского консула, который возвращался домой с детьми, протестующие перекрыли ему движение и начали раскачивать авто (даже оторвали дверную ручку), после чего авто начало убегать и совершило наезд на людей на пропускном пункте Рава-Русская. Один парень лежит без сознания».

Как сообщал УНИАН, во Львовской области возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители с 10:00 частично перекрывают движение транспорта, протестуя против прекращения малого пограничного движения.

По информации Нацполиции, возле пунктов пропуска «Шегини» (Мостиский район), «Рава-Русская» (Жолковский район) и «Грушев» (Яворовский район) местные жители собрались по 80-120 человек (в каждом населенном пункте) и непрерывно ходят по пешеходным переходам.

При этом они пропускают автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.