"Зеркальные" меры Украины в ответ на торговые ограничения России проходят окончательное согласование

"Зеркальные" меры Украины в ответ на ограничение Россией транзита проходят окончательное согласование и будут рассмотрены Кабинетом министров, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

"Соответствующий пакет решений проходит окончательное согласование и будет рассмотрен Кабинетом министров", - сказала она.

При этом Микольская не сообщила детали готовящихся ответных мер, подчеркнув, что они будут приниматься после подсчетов потерь Украины в связи с торговыми ограничениями России.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины проработал и готов незамедлительно ввести в действие зеркальные меры в отношении Российской Федерации, которая с 1 июля текущего года ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении третьих стран, а именно - Казахстана, Киргизстана и других государств.

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1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.