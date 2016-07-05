На украино-польской границе разблокировали движение авто на всех пунктах пропуска

На украино-польской границе разблокировали контрольно-пропускные пункты "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец".

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Александр Слободян написал на своей странице в Facebook.

"Относительно блокирования пунктов пропуска на украинско-польской границе... Благодаря совместным усилиям пограничников, местных органов власти и Национальной полиции сегодня ночью удалось разблокировать пункты пропуска "Шегини", "Рава-Русская", - отметил Александр Слободян.

Он также выразил надежду, что достигнутый позитив не будет иметь обратного действия, и добавил, что работа среди местного населения продолжается.

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"Удалось достичь взаимопонимания и на "Краковце". Дорогу, ведущую к пункту пропуска, разблокировали", - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Польша сообщила о приостановлении с 4 июля малого приграничного движения с Украиной.

В МИД Украины сообщили, что действие соглашения о малом приграничном движении между Украиной и Польшей будет восстановлено 2 августа.