Кабмин рассматривает "Шелковый путь" в обход России как альтернативный вариант доставки грузов

Министерство инфраструктуры Украины из-за введения Российской Федерацией с 1 июля дополнительных ограничительных мер в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении третьих стран, а именно - Казахстана, Киргизстана и других государств, рассматривает вариант использования нового "Шелкового пути" в обход РФ как альтернативного маршрута доставки украинских товаров.

"Из альтернативных маршрутов, у нас пока вариант Шелкового пути, есть вариант использования маршрута через другие транзитные государства в обход РФ. Безусловно, это сделает себестоимость нашей продукции дороже, но это реалии нашего рынка", - сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также уточнил, что пока блокирования украинских грузов не зафиксировано.

"Пока имеем факт российского указа, они еще сами не получили инструкции как его использовать и что с ним делать, то есть каждый чиновник по ту сторону границы трактует указ по своему усмотрению...Наше решение уже отработано правительством, ми ожидаем, когда указ президента Российской Федерации будет внедрен на практике, если это вообще будет сделано. После того будет аналогичное действие украинской стороны в ответ со следующих суток", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан и в этой связи, Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести ответные меры в ответ на действия РФ. Микольская подчеркнула, что по состоянию на 4 июля со стороны России транзит еще не был ограничен, так как, вероятно, информация об указе не дошла до таможенных органов России.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.