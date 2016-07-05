Полсотни грузовиков с украинскими товарами для Казахстана застряли в России

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана сообщает БизнесЦензор.

Отмечается, что из 50 машин 10 принадлежат казахстанским перевозчикам.

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Сообщается, что данные машины пересекли внешнюю границу ЕАЭС до 1 июля и прибыли на контрольный пункт "Красное" 30 июня.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Россия ввела дополнительные ограничения на транзит украинских товаров.

В частности, действующие ограничения транзита товаров в Казахастан распространяются и на транзит в Кыргызскую Республику. Изменения также предусматривают полный запрет транзита товаров "под эмбарго".