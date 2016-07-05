Российские таможенники начали выполнять указ Путина: блокируют украинские грузы на границе

Штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, зафиксировал первые после указа президента РФ Владимира Путина от 1 июля, ограничивающего транзит, факты непропуска украинских грузов через российскую границу.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова торгового представителя Украины Натальи Микольской.

"Указ президента РФ о транзите украинских товаров доведен до таможен на российской границе. Зафиксированы факты непропуска грузов с украинскими товарами через российскую границу”, - сообщила торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. Они, в частности, предусматривают продолжение продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и в этой связи Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

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Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести ответные меры в ответ на действия РФ. Микольская подчеркнула, что по состоянию на 4 июля со стороны России транзит еще не был ограничен, так как, вероятно, информация об указе не дошла до таможенных органов России.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.