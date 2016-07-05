Омелян и Бальчун запустили поезд на море сообщением Киев - Николаев – Херсон (фото)

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний сезон запустила 5 июля дневной скоростной поезд категории "Интерсити" №765/766 по маршруту Киев - Николаев - Херсон, который будет курсировать ежедневно, начиная с сегодняшнего дня.

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Присутствующий на торжественном запуске поезда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что это не новый поезд категории "Интерсити", между тем, он прошел капремонт.

«Мы запустили поезд «Киев - Николаев - Херсон». Это качественный "Интерсити", отреставрированный в украинском депо. В ближайшее время будет добавлен вагон-ресторан. Я надеюсь, что пассажиры оценят удобства прямого сообщения. Фактически, мы запускаем скоростное сообщение по всей Украине», - отметил Омелян.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время этот поезд назначен на летний период, но если будет спрос на данное направление среди пассажиров, то состав может быть назначен на постоянной основе.

Согласно пресс-релизу, розданному в ходе запуска поезда, состав будет отправляться из Киева в 7:37 и прибывать в Херсон в 14:52, время в пути составит 7 часов и 15 минут.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:57 и прибывать в столицу в 23:07, преодолевать это расстояние в 582 км поезд будет за 7 часов и 10 минут.

Всего на маршруте поезд будет совершать остановки на станциях Долинская и Николаев.

Поезд состоит из пяти вагонов первого и второго классов.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что минимальная стоимость путешествия в вагоне второго класса составляет 239 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске с 16 июня дневного электропоезда производства чешской компании Skoda категории "Интерсити" № 729/730 по маршруту Харьков – Геническ.