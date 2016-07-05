На польско-украинской границе значительно уменьшились очереди автомобилей

Поводом стало приостановление местного пограничного движения, а также протесты украинских водителей, которые 4 июля заблокировали пункты пропуска на границе, сообщает Польское радио.

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"Блокирование дорог привело к значительному сокращению приграничного движения на отрезке границы с Украиной в Прикарпатье. При появлении трудностей, количество пересечений границы уменьшилосьс 40 до 18 тыс. лиц", - сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Эльжбета Пикор.

Как отметила она, ситуация постепенно нормализуется, но путешественники должны быть готовы к тому, что на границе им придется провести больше времени, чем обычно.

Напомним, что с 4 июля Польша приостановила малое приграничное движение с Украиной и Россией в связи с повышенными мерами безопасности на время проведения саммита НАТО в Варшаве и Мировых дней молодежи в Кракове.