Немецкие автоконцерны заподозрили в сговоре при закупке стали: в офисах компаний прошли обыски

Федеральное антимонопольное ведомство Германии провело обыски в офисах шести компаний, производителей автомобилей и деталей, в рамках расследования дела о сговоре при закупке стали.

Читайте такжеVolkswagen заплатит $15 миллиардов за урегулирование дизельного скандала

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Schwaebische Zeitung.

Обыски проводились с участием 50 сотрудников Федерального антимонопольного ведомства и полиции.

Как сообщили представители компаний, были проведены обыски в офисах компаний Volkswagen, Daimler и BMW, а также Bosch и ZF.

Читайте также"Топливный скандал" в Mitsubishi: компания 25 лет занижала показатели расхода горючего

В то же время антимонопольное ведомство подтвердило факт обысков, хотя и не уточнило, где именно они проводились.

Согласно законодательству ЕС о конкуренции сговора между поставщиками товаров и услуг, а также среди потребителей строго запрещены.

Издание отмечает, что пока не известно, как долго продлится расследование, поскольку случаи разбирательств о нарушении антимонопольного законодательства длятся иногда несколько месяцев, а то и лет.