Минэкономразвития призывает Казахстан требовать от РФ отмены ограничений на транзит украинских товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины призывает Казахстан требовать от Российской Федерации, чтобы она отменила ограничения на транзит украинских товаров, сообщается на официальной странице министерства в соцсети Twitter.

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«Кубив (глава Минэкономразвития – УНИАН) и Микольская (торговый представитель Украины – УНИАН) призвали Казахстан требовать от РФ отмены ограничений на транзит украинских товаров», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, а также торговый представитель Наталья Микольская проводят встречу с послом Казахстана Саматом Ордабаевым для урегулирования ситуации с украинским транзитом.

Штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, зафиксировал первые факты непропуска украинских грузов через российскую границу после того, как 1 июля президент РФ Владимир Путина издал указ, ограничивающий транзит.

По оперативной информации, на российской границе задержаны 43 фуры и 22 вагона с украинскими товарами.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и в этой связи Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ. Микольская подчеркнула, что по состоянию на 4 июля со стороны России транзит еще не был ограничен, так как, вероятно, информация об указе не дошла до таможенных органов России.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.