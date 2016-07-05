Пункты весового контроля на дорогах с сегодняшнего дня будут работать круглосуточно

Пункты габаритно-весового контроля на украинских дорогах с сегодняшнего дня, 5 июля, будут работать круглосуточно.

Читайте такжеС 1 июня на трассах движение грузовиков днем будет запрещено

Согласно сообщению пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности".

"На заседании было принято решение об усилении контроля за перевозчиками - отныне контроль за массой крупногабаритных транспортных средств осуществляется круглосуточно", - сообщили в агентстве.

В "Укравтодоре" также отметили, что начиная с мая, когда были внедрены весовые комплексы на дорогах, было взвешено более 50 тыс. грузовиков, из них в 979 случаях выявлены нарушения.

Читайте такжеСбор штрафов за перегруз авто могут доверить частным компаниям - Мининфраструктуры

"Учитывая опыт предыдущих лет, в период уборки нарушение весовых норм увеличиваются. Зернотрейдеры обычно пренебрегают весовыми параметрами, что в период повышенных температур приводит к существенным деформациям асфальтобетонного покрытия: на дорогах образуются наплывы, колейность, трещины, а затем и выбоины, - отметили в агентстве. - Поэтому было принято решение, что особое внимание подразделения "Укртрансбезопасности" к габаритным транспортным средствам будут уделять на основных маршрутах транзита - в южных регионах в направлении портов".

Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Мининфраструктуры хочет сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, законопроект о создании которого сейчас дорабатывает министерство совместно с народными депутатами.

В ноябре 2015 года Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах в 2016 году за счет средств Евросоюза в размере более 100 млн грн закупить 71 новый весовой комплекс. Сейчас их в Украине 34 единицы, из них функционируют 24.

В настоящее время проезд грузовиков весом более 40 тонн по автодорогам общего пользования запрещен.