Верховный суд 6 июля рассмотрит дело российской контейнерной компании о взыскании с Ильичевского порта более 12 миллиардов гривень

Об этом УНИАН сообщили в канцелярии Верховного суда.

Заявление на пересмотр кассации Высшего хозяйственного суда было подано Ильичевским портом.

Согласно Единого госреестра судебных решений, в начале 2016 года судья Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Швец принял к рассмотрению кассационную жалобу российской компании "Контейнерный терминал Ильичевск" (КТИ), просившей отменить все решения судов Украины и взыскать с Ильичевского порта свыше 12 млрд. грн.

В отзыве на кассационную жалобу порт указал на законность разрыва договора о совместной деятельности с КТИ и просил Высший хозсуд отказать в жалобе российской компании.

В качестве аргументации порт указал, что договор с российской компаний был расторгнут в связи с тем, что после проведения портовой реформы в 2013-2014 годах часть имущества порта, которое было объектом совместной деятельности с КТИ, в частности причалы, перешло в хозяйственное ведение другого юрлица - госпредприятия «Администрация морских портов Украины». Таким образом договор о совместной деятельности КТИ и портом не мог быть реализован.

Кроме того, порт подчеркивает, что якобы вложенные за период действия договора средства в развитие инфраструктуры порта не были предметом совместного владения или пользования, а предписания по возврату таких средств в пользу КТИ вследствие прекращения действия договора в документе не содержатся.

Однако судья Высшего хозсуда Швец 25 февраля 2016 года, даже в условиях непрекращающейся агрессии со стороны Россией и принятых санкциях против многих российских компаний, пошел на встречу КТИ, частично удовлетворив их требования. В частности, судья обязал порт уплатить российской компании 257 млн грн, а само дело отправить в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

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Позже стало известно, что в марте 2016 года Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала судью Швеца во время получения им внушительной валютной взятки. Суд по требованию силовых органов отправил судью Швеца под домашний арест.

Как сообщал УНИАН, в июне 2005 года госпредприятие «Ильичевский морский торговый порт» и российская компания "Контейнерный терминал Ильичевск (КТИ) заключили договор о совместной деятельности. В 2009 году по требованию премьер-министра Юлии Тимошенко данный договор был расторгнут как неэффективный в судебном порядке. С приходом Януковича к власти в 2010 году ситуация изменилась. Хозсуд Одесской области встал на сторону КТИ, хотя порт выигрывал все суды, вплоть до Верховного суда.

После Революции Достоинства при поддержке главы Одесской областной администрации Игоря Палицы Ильичевский порт снова разорвал договор о совместной деятельности.

Ситуация изменилась в начале лета 2015 года, когда губернатором Одесской области вместо Игоря Палицы был назначен Михеил Саакашвили, который первым делом добился смены руководства Ильичевского порта. В частности, Саакашвили добился, чтобы Кабмин назначил директор порта Сергея Крыжановского, являющегося ставленником скандальных одесских бизнесменов – Игоря Кауфмана и Александра Грановского.

Сразу после этого российская компания активизировала судебные разбирательства, пытаясь взыскать с порта более 12 млрд грн якобы за инвестированные средства в модернизацию объектов инфраструктуры порта и расторжение договора о совместной деятельности. Однако Киевский хозсуд, а затем Киевский апелляционный хозсуд отказали российской компании в требованиях к порту.

Справка УНИАН. Компания КТИ была создана в 2005 году. По данным СМИ, одним из ее учредителей гражданин Российской Федерации Андрей Безсалов, который в марте 2015 года был назначен министром транспорта аннексированной Автономной Республики Крым. Кроме того, к созданию КТИ причастны структуры близкие к депутату Государственной Думы РФ Виталию Южилину и российскому бизнесмену Андрею Кобзарю.