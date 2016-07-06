Верховный суд отказал российской контейнерной компании во взыскании с Ильичевского порта более 12 миллиардов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли 6 июля судьи Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного суда Украины под председательством судьи Татьяны Жайворонок.

«Принято решение заявление госпредприятия «Ильичевский морской торговый порт» о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 25 февраля 2016 года, удовлетворить. Также принято решение постановление Высшего хозсуда от 25 февраля 2016 года отменить, а постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17 ноября 2015 года оставить без изменений», - зачитала решение суда Жайворонок.

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Стоит отметить, что присутствующие на судебном заседании представители Министерства инфраструктуры, Администрации морских портов Украины и Генеральной прокуратуры Украины высказали поддержку требованиям Ильичевского порта.

После принятия решения суда в пользу украинского морского госпредприятия, присутствующий на заседании суда председатель профсоюза работников морского транспорта Ильичевского морского торгового порта Сергей Брызгалов подчеркнул в комментарии УНИАН, что это решение является едино правильным для порта и защищает национальные интересы Украины.

«Мы полностью удовлетворены решением Верховного суда, так как ранее полностью неправовое решение было принято Высшим хозсудом Украины. Этот договор вообще противоречил национальным интересам Украины, что подтверждали суды разных инстанций. Но российский инвестор господин Южилин, депутат Государственной Думы РФ, который является владельцем этой компании, пытался любым способом оставить действие этого договора и ободрать Ильичевский порт. Сейчас трудовой коллектив порта заработал более 600 млн грн, которые есть на счетах и этот господин пытался эти деньги конфисковать благодаря некоторым продажным чиновникам и судьям. К примеру, судья Швец, который рассматривал это дело в Высшем хозсуде 25 февраля этого года в марте был задержан Службой безопасности Украины на взятке», - сообщил Брызгалов.

Как сообщал УНИАН, в июне 2005 года госпредприятие «Ильичевский морский торговый порт» и российская компания "Контейнерный терминал Ильичевск (КТИ) заключили договор о совместной деятельности. В 2009 году по требованию премьер-министра Юлии Тимошенко данный договор был расторгнут как неэффективный в судебном порядке. С приходом Януковича к власти в 2010 году ситуация изменилась. Хозсуд Одесской области встал на сторону КТИ, хотя порт выигрывал все суды, вплоть до Верховного суда.

После Революции Достоинства при поддержке главы Одесской областной администрации Игоря Палицы Ильичевский порт снова разорвал договор о совместной деятельности.

Ситуация изменилась в начале лета 2015 года, когда губернатором Одесской области вместо Игоря Палицы был назначен Михеил Саакашвили, который первым делом добился смены руководства Ильичевского порта. В частности, Саакашвили добился, чтобы Кабмин назначил директором порта Сергея Крыжановского, являющегося ставленником скандальных одесских бизнесменов – Игоря Кауфмана и Александра Грановского.

Сразу после этого российская компания активизировала судебные разбирательства, пытаясь взыскать с порта более 12 млрд грн якобы за инвестированные средства в модернизацию объектов инфраструктуры порта и расторжение договора о совместной деятельности. Однако Киевский хозсуд, а затем Киевский апелляционный хозсуд отказали российской компании в требованиях к порту.

Справка УНИАН. Компания КТИ была создана в 2005 году. По данным СМИ, одним из ее учредителей гражданин Российской Федерации Андрей Безсалов, который в марте 2015 года был назначен министром транспорта аннексированной Автономной Республики Крым. Кроме того, к созданию КТИ причастны структуры близкие к депутату Государственной Думы РФ Виталию Южилину и российскому бизнесмену Андрею Кобзарю.​​