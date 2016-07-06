Кабмин отклонил кандидатуру Юрия Солончука на должность главы аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Юрия Солончука на должность руководителя крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" и рассматривает возможность проведения нового кадрового конкурса на должность главы предприятия. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Представляя решение правительства, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отметил, что процедура конкурсного отбора прошла в 2015 году, она сама по себе завершена, и Номинационный комитет при Минэкономразвития принял решение рекомендовать назначение Солончука на пост главы аэропорта "Борисполь".

"Однако мы обращаем внимание на то, что во время конкурса независимые члены Номинационного комитета заняли твердую позицию и проголосовали против кандидатуры Солончука. Учитывая их мнение, мы также рекомендуем Кабмину отклонить кандидатуру Солончука с должности", - сказал Кубив.

"Это позволит нам и Мининфраструктуры открыть новый конкурс", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2015 года прошло заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора аэропорта "Борисполь" и заслушали программы их деятельности на предприятии. 16 ноября комиссия определила четырех претендентов на должность. В список вошли: экс-глава Госавиаслужбы Молдовы Валентин Визант, вице-президент "МАУ" по вопросам финансов гражданин Польши Пиотр Иканович, экс-руководитель "Борисполя" Сергей Гомболевский и глава ГАП "Украина" Юрий Солончук, также руководивший «Борисполем» в 2006-2007 годах.

Победителем кадрового конкурса стал Солончук. В конце ноября Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационный комитет), работающий при Министерстве экономического развития и торговли Украины, рекомендовал Кабинету министров Украины назначить Солончука гендиректором аэропорта "Борисполь".

Действующий директор "Борисполя" Евгений Дыхне также участвовал в конкурсе, но в шорт-лист не попал. После чего он подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием приостановить конкурс, поскольку непонятными были условия отбора кандидатов. Однако суд отказал Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса.

Отвечая на запрос УНИАН, руководство "Борисполя" также направило материалы проверок ГлавКРУ, ныне Госфининспекция, о финансовой деятельности "Борисполя" в 2006-2007 годах – времени, когда аэропортовым комплексом управлял Солончук. Согласно материалам проверки, в этот период аэропорт не выполнил утвержденный для предприятия финансовый план, нарушил правила ведения бухгалтерии в части учета доходов и расходов предприятия, а также направлял значительные средства на неразрешенные вышестоящими органами статьи расходов.

Кроме того, Солончук требовал в суде от аэропорта премию в размере 140 тыс. долл. за свою деятельность на посту директора предприятия.

Говоря о решении Номинационного комитета, бывший член комитета - министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в комментарии журналистам отмечал, что сам голосовал против Солончука. Аналогичную позицию высказали и международные эксперты – члены Номинационного комитета.