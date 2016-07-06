Продажи б/у легковых авто в Украине сократились на 37%

Объем продаж бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 37% и составил 3,515 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, за июнь в сегменте легковых автомобилей было зарегистрировано 5,038 тыс. авто, из которых 5%, или 257 шт., были импортные авто с пробегом. При этом, по сравнению с майским результатом в июне первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 20%, а относительно июня прошлого года сократился на 80%.

В то же время, из 1480 коммерческих автомобилей, зарегистрированных в июне, на долю бывших в эксплуатации пришлось 52%, или 771 единиц. Этот показатель стал на 70% больше показателя мая этого года и на 27% меньше, чем в июне прошлого года. Всего за шесть месяцев этого года было зарегистрировано 6,394 тыс. б/у коммерческих авто, что на 10% меньше, чем годом ранее. Их доля на рынке коммерческих автомобилей по итогам полугодия составила 65%.

На первичном рынке автобусов в июне было зарегистрировано 84 шт., из которых 25 шт., или 30%, были автобусы с пробегом. За отчетный месяц б/у автобусов было продано на 39% больше, чем в мае, и на 63% меньше, чем в июне 2015 года. По итогам полугодия в этом сегменте было продано 308 б/у автобусов, что на 1% больше результата первого полугодия прошлого года.

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В ассоциации отметили, что даже несмотря на то, что закон, предусматривающий снижение акцизов на импортные авто, еще не вступил в силу, общий объем первичных продаж на рынке б/у автотранспорта вырос относительно мая на 53%.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине за четыре месяца незначительно выросли - до 8,4 тыс. штук. При этом в мае продажи б/у автомобилей упали на 68%, до 686 штук.

4 июля пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о снижении акцизов на импорт бывших в употреблении автомобилей.

6 апреля текущего года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли, в также Государственной фискальной службе с предложением разработать и внести в Верховную Раду проект закона об отмене импортной пошлины на б/у автомобили. Исключение, по рекомендации Яценюка, должны составлять только автомобили российского происхождения.

31 мая Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и снизила акцизы сроком на 2,5 года. Документ должен быть опубликован и вступит в силу с 1 января 2017 года.