Кроссовер Kia Sportage стал самым популярным автомобилем июня в Украине

Первый летний месяц стал настоящим бенефисом кроссовера Kia Sportage, который по результатам продаж в июне не только стал лидером в классе SUV в Украине, но и самой популярной моделью на рынке (по данным «УкрАвтопром»). Достаточно успешным июнь стал и для бренда в целом, ведь Kia вошел в пятерку лидеров, увеличив продажи на 8% по сравнению с маем 2016 и на 138% по сравнению с июнем прошлого года.

Возвращение Sportage на лидерские позиции было вполне ожидаемым, ведь автомобиль имеет насыщенную историю успеха на украинском рынке. Так, с момента начала работы дистрибьюторской компании «Фалькон-АВТО» в 2009 году более 11 000 Kia Sportage нашли владельцев в Украине. В 2012-2013 годах Sportage был самым популярным SUV на нашем рынке, а следующие два года стабильно входил в тройку бестселлеров в этом классе.

Напомним, что официальный дебют Kia Sportage нового поколения в Украине состоялся в начале февраля текущего года. Кроссовер сразу же начал завоевывать сердца украинских автомобилистов, ведь вся первая поставка была приобретена по предварительным заказам, а в конце февраля и вовсе возник дефицит отдельных модификаций, связанный с необычайным спросом на новинку.

Ключом к успеху нового Kia Sportage стало удачное сочетание смелого, даже в чем-то авангардного дизайна, высокого уровня безопасности, насыщенной комплектации, богатого выбора силовых агрегатов и конкурентной цены.

На сегодня Kia Sportage 4 поколения предлагается с пятью бензиновыми и дизельными двигателями и тремя типами КПП. Начальным мотором в семействе дизельных двигателей является 115-сильная (280 Нм) силовая установка с рабочим объемом 1,7 литра, которая агрегатируется 6-ступенчатой ​​механической КПП. Двухлитровый турбодизель напротив является самым мощным в линейке - он выдает 185 л.с., 400 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Что же касается бензиновых двигателей, то базовым является атмосферный 1,6-литровый мотор (132 л.с. и 160 Нм), который, как и дизель, агрегатируется исключительно механической коробкой передач. На ступень выше стоит 155-сильный двухлитровый двигатель, который работает в паре с классической автоматической КПП. Наиболее взрывной характер имеет новый турбомотор, который выдает 177 л.с. и агрегатируется инновационной роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями, не требующая обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Кузов нового Kia Sportage выполнен с широким использованием высокопрочных сталей, что позволило увеличить его жесткость, улучшить управляемость и обеспечить высокий уровень безопасности. Автомобиль получил самые высокие оценки как от EuroNCAP, так и североамериканского IIHS.

В Украине кроссовер представлен в четырех комплектациях, причем оснащение даже начальной версии Comfort впечатляет: 6 подушек безопасности, системы ABS (антиблокировочная система), ESC (электронная система стабилизации), VSM (система динамической стабилизации при управлении) системы DBC/HAC (помощь при движении с горы/в гору) дисковые тормоза 4-х колес; активные подголовники передних и задних сидений; круиз-контроль; система автоматического включения головного света; 16-дюймовые легкосплавные диски; система контроля давления воздуха в шинах, зеркала заднего вида с электрической регулировкой и складыванием и многое другое! В холодное время года трудно переоценить наличие пакета «Теплых опций», включающий подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и зоны стеклоочистителей на ветровом стекле.

Цены на Kia Sportage нового поколения варьируются в диапазоне 510 120 - 875 160 грн.* в зависимости от комплектации. Подробнее о ценах и комплектациях читайте по ссылке: http://kia.ua/dir/sportage_new.

* Цены на автомобиль Kia Sportage указаны с учетом НДС по состоянию на 05.07.2016. Продавец оставляет за собой право изменять цены.

Справка. На данный момент модельный ряд KIA в дилерской сети «ФАЛЬКОН-АВТО» состоит из 12 моделей – Carens, Quoris, Cerato, сee’d, cee’d Sportswagon, pro_cee’d, Optima, Picanto, Rio(седан и хетчбек), Sorento, Soul, Sportage.

Официальный дистрибьютор автомобилей КІА – компания «ФАЛЬКОН-АВТО» – основана Корпорацией УкрАВТО. Дилерская сеть «ФАЛЬКОН-АВТО» в Украине состоит из 50 автосалонов.

Веб-сайт – www.kia.ua

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Корпорация KIA Motors, основана в 1944 году, является самым старым автомобильным предприятием Южной Кореи. Продажа продукции осуществляется в широкой дилерской сети, в которую входят боле 4600 автосалонов в 172 странах мира.