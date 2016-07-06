Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци" и расширил состав правления

Кабинет министров Украины расширил состав правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця» до девяти человек и назначил новых членов правления Андрея Галущака, Александра Скрипинского и Иренеуша Василевски, последний является гражданином Польши.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседании Кабмина по предложению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Предлагается установить численность правления «Укрзализныци» в количестве 9 человек, включая главу правления, и ввести в состав правления новых членов, в частности Андрея Галущака, Александра Скрипинского и Иренеуша Василевски", - сообщил Омелян.

Министр подчеркнул, что заработная плата новым членам правления компании будет выделяться в рамках утвержденного финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, Скрипинский является исполняющим обязанности директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению «Укрзализныци», а Галущак занимает должность заместителя начальника по реформированию регионального филиала "Укрзализныци" - «Львовская железная дорога».

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Василевски ранее работал в польской железнодорожной компании PKP Cargo, как и нынешний глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

Кроме того, в ходе заседания Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из его состава Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко.

«Оба решения временные. Мы должны создать независимый наблюдательный совет согласно закону 3062, по примеру "Нафтогаза". Это личные KPI (ключевые показатели эффективности – УНИАН) руководителя "Укрзализныци" и моего первого заместителя. С сегодняшнего дня работа каждого члена правления "Укрзализныци" будет под пристальным вниманием правительства, министерства, общественности. Мы платим высокую зарплату и требуем высокую результативность труда. Не пиар, договорняки или имитации, а реальные реформы! Те, кто не выдержит темп, - будут уволены", - написал Омелян на своей странице в сети Facebook.

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Кравцов является первым замминистра инфраструктуры, Казначеева, Роменский – заместителями главы Мининфраструктуры, Билоус возглавляет Фонд государственного имущества Украины, Марченко – является заместителем министра финансов Украины, а Дяченко возглавляет департамент управления госсобственностью и развития промышленности Министерства экономического развития и торговли.

Карплюк ранее занимал должность заместителя директора одного из департаментов секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

В частности, Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Сергея Михальчука, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления. Ими стали поляки Марек Роберт Залесны и Ремигиуш Пашкевич, серб Желько Марчек, а также финансовый директор госкомпании Александр Бужор.

Тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что состав правления компании является неполным и будет обновляться.

После заседания правительства 1 июня Бальчун сообщил, что Залесны будет отвечать за грузовой сегмент, Пашкевич - за инфраструктуру и пути. Вместе с тем, он также анонсировал новые назначения в составе правления, так как "важно четко разделить ответственность и понять, кто будет отвечать за финансы, пассажирские перевозки и производство".