Начальника отдела "Укринтеравтосервиса" уличили в коррупционных схемах

Сотрудники Министерства инфраструктуры Украины совместно со Службой безопасности разоблачили начальника управления логистики и таможенного обеспечения подчиненного министерству предприятия «Укринтеравтосервис», совершавшего коррупционные сделки, из-за которых госпредприятию был нанесен ущерб в размере более 5 млн грн.

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В пресс-службе Мининфраструктуры сообщили, что в ходе проведения совместной с СБУ проверки было установлено, что с января 2014 года по конец 2015 года должностные лица госпредприятия «Укринтеравтосервис» и его структурные подразделения действовали в сговоре с должностными лицами компании «Интертранслогистик». В частности, эти лица, злоупотребляя своим служебным положением при предоставлении таможенно-брокерских услуг, завладели средствами госпредприятия в особо крупных размерах.

При проведении внеплановой ревизии на госпредприятии было выявлено, что брокерами двух отделений не осуществлялось ни одного оформления гарантийных документов на таможенном пункте пропуска по финансовым гарантиям от имени «Укринтеравтосервис». В свою очередь, начальник управления логистики и таможенного обеспечения ежемесячно подписывал отчеты, в которых операции по таможенно-брокерским услугам были отражены далеко не в полном объеме.

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«Таким образом, начальник управления вместе со старшими брокерами на вверенных ему отделениях организовали коррупционную схему, которая нанесла ущерб государственному предприятию в сумме 5,08 млн грн», - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эти материалы были переданы СБУ, которая возбудила уголовное производство по данному поводу по части 5 статьи 191, части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, так как государственному предприятию был причинен имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, начальнику управления логистики и таможенного обеспечения «Укринтеравтосервис» сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. В ближайшее время дело будет передано в суд, отмечается в сообщении.

«Борьба с коррупцией будет активной. Через некоторое время мы удивим всех еще большими результатами», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который отвечает за борьбу с коррупцией.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие «Укринтеравтосервис» по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств - подведомственная организация Министерства инфраструктуры Украины.