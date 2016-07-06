Первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 поступил на вооружение армии

Тяжелый военно-транспортный самолет китайского производства официально поступил на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

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"Поступление самолета Y-20 на обслуживание ВВС крайне важно для улучшения возможностей по переброске своих стратегических войск и боевой техники", — цитирует агентство официального представителя министерства обороны КНР Шэнь Цзикэ.

По его словам, Военно-воздушным силам Китая нужно больше и лучшего качества транспортные средства, чтобы выполнять свои боевые задачи, в том числе по обеспечению национальной безопасности, а также проведению международных спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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О том, сколько единиц поступило на вооружение НОАК, Синьхуа не сообщает.

Информация о том, что первая партия из 20 самолетов была передана НОАК, появилась в китайских СМИ еще в июне, однако НОАК опровергла эту информацию. Некоторые китайские СМИ также сообщали, что НОАК нуждается более чем в 300 единицах Y-20.

Y-20 – первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет. Первый полет первого прототипа Y-20 состоялся в конце января 2013 года.

Согласно данным СМИ, максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет 66 тонн. Самолет рассчитан на экипаж из трех человек, длина фюзеляжа составляет 47 метров, размах крыла — 45 метров, максимальная высота самолета достигает 15 метров. Максимальный взлетный вес военно-транспортного Y-20 немногим более 200 тонн. Максимальная дальность полета самолета при полной загрузке ориентировочно составляет 4,4 тысячи километров.