Все пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме - ГНС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

"Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. Существенного скопление автотранспорта в пунктах пропуска нет, за исключением - "Ягодин" и "Краковец", - сказал он.

На других направлениях, по его словам, туристы, которые направляются за границу, могут без лишних ожиданий пересечь государственную границу.

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Как сообщал УНИАН, Польша с 4 июля приостановила малое приграничное движение с Украиной. Соответственно, украинцы, которые пересекали границу с Польшей по специальным разрешениям в рамках малого пограничного движения, смогут теперь это сделать только на общих основаниях и с документами, определенными польской стороной (паспортные документы и виза).

4 июля утром на Львовщине возле пунктов пропуска через украинско-польскую границу в трех районах области местные жители частично перекрывали движение транспорта, протестуя против прекращении малого пограничного движения.

При этом они пропускали автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы.