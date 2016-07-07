Провал планов Кремля: строительство Керченского моста затянется еще на год

Начало временной эксплуатации железнодорожной части Керченского моста в оккупированный Крым перенесено на год - с декабря 2018 года на декабрь 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства, вносящего изменения в условия госконтракта на выполнение работ по проектированию и строительству Керченского моста.

"Начало временной эксплуатации построенной железнодорожной линии на объекте - 1 декабря 2019 года", - говорится в документе.

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Также отмечается, что российское правительство утвердило переход проекта по строительству на казначейское сопровождение. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщал УНИАН, в начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года.

Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.