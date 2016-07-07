Порошенко подписал закон, способствующий развитию авиасообщения Украины с Кипром, Грецией и Польшей

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой законы о ратификации правительственных соглашений о воздушном сообщении с Грецией, Кипром и Польшей, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент одобрил принятые Верховной Радой Украины законы о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Греческой Республики о воздушном сообщении, соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Кипр о воздушном сообщении, соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о воздушной перевозке", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Венгрией о международных комбинированных перевозках для облегчения провоза грузов автотранспортом по территориях обеих стран до терминалов для комбинированных перевозок.

"Соглашения создают благоприятные условия для улучшения транспортных связей между странами, что, в свою очередь, поможет развитию межгосударственного сотрудничества, налаживанию деловых связей и интенсификации контактов между людьми", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеУкраина хочет наладить авиасообщение с Канадой из Киева

В пресс-службе уточнили, что вышеупомянутые соглашения с Грецией и Польшей вступят в силу с даты получения последнего письменного уведомления о завершении выполнения сторонами внутригосударственных процедур, соглашение с Кипром - через 30 дней, а соглашение с Венгрией - через 60 дней с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада Украины ратифицировала два правительственных соглашения об авиационном сообщении с Грецией и Кипром, которые были приняты и подписаны в рамках участия Украины в Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Стоит отметить, что договоры с Грецией и Кипром были подписаны еще в 2013 и 2011 году соответственно, однако их полноценная реализация была невозможна в связи с невыполнением внутренних государственных процедур.

В тот же день Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с Польшей о воздушной перевозке, а также соглашение с Венгрией о международных комбинированных перевозках, оба соглашения были подписаны в марте 2013 года.