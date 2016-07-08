В России назвали итоговую стоимость моста в оккупированный Крым

Утвержденная итоговая стоимость строительства моста через Керченский пролив в оккупированный Крым с учетом графика строительства составит 3,55 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

"Общая стоимость строительства моста через Керченский пролив составит 3,55 миллиарда долларов в ценах соответствующих лет. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта сумма почти на 6 миллионов долларов меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утвержденная распоряжением правительства России №118-р от 30 января 2015 года.

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В ведомстве отметили, что общая цена госконтракта на проектирование и строительство моста через Керченский пролив (затраты подрядчика) утверждена в размере 223,1 миллиарда рублей (около 3,5 миллиарда долларов) в ценах соответствующих лет, в том числе НДС 18%.

Помимо госконтракта на создание моста, реализация проекта предусматривает затраты заказчика на строительный контроль, авторский надзор, выкуп земельных участков и оформление в постоянное пользование, непредвиденные расходы. Эти затраты составят около 74,6 миллиона долларов.