Казахстан призвал Россию разрешить транзит украинских товаров через ее территорию

Правительство Республики Казахстан направило запрос в российское правительство относительно рассмотрения возможности транзита по территории РФ ряда стратегически важных товаров, следующих из Украины в Казахстан, говорится в сообщении Национальной палаты предпринимателей (НПП) Республики Казахстан "Атамекен" со ссылкой на заместителя председателя правления НПП Даны Жунусовой.

В частности, по словам Жунусовой, в данную категорию товаров входят исключительно промышленные товары, от которых критически зависит технологический процесс казахстанского производства, а не о товарах продовольственного назначения, которые в большей степени находятся в российском санкционном списке.

Вместе с тем, как отметила зампред правления НПП, решение российской стороны по итогам рассмотрения обращения не гарантирует беспрепятственный проезд товаров, в связи с чем она обратилась к казахстанским предпринимателям с просьбой самостоятельно оценивать риски и финансовые издержки ввиду сложившейся ситуации.

"Мы со своей стороны регулярно оповещаем бизнес посредством официального сайта palata.kz о текущей ситуации, разослали информацию импортерам, заключившим контракты с украинскими контрагентами и представившими информацию об имеющихся контрактах. Департамент экономической интеграции организовал для предпринимателей горячую линию по вопросам транзита товаров с территории Украины. Основные поступающие вопросы касаются как ставок ввозных таможенных пошлин, так и возможностей проезда. Поэтому еще раз хочу отметить, что товары, ставка которых выше 0% от ЕТТ, запрещены к ввозу на территорию РФ", - приводятся в сообщении слова Жунусовой.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины призвало ЕС и Казахстан требовать от Российской Федерации отмены ограничений на транзит украинских товаров.

Штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, 5 июля зафиксировал первые факты непропуска украинских грузов через российскую границу после того, как 1 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, ограничивающий транзит украинских товаров по территории РФ. В частности, он предусматривает продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и в этой связи Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании Совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.