Казахстан предлагает везти грузы из Украины по маршруту "Шелкового пути" в обход России

Казахстан из-за введения Российской Федерацией с 1 июля дополнительных ограничительных мер в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении Казахстана и Киргизстана, предлагает перевозчикам использовать "Шелковый путь" в обход РФ как альтернативный маршрут доставки украинских товаров.

Об этом сообщает Национальная палата предпринимателей (НПП) Республики Казахстан "Атамекен" со ссылкой на заместителя председателя правления НПП Дану Жунусову.

По ее словам, НПП уже не раз поднимала вопрос об альтернативном маршруте доставки грузов из Украины в Казахстан, который пролегает через порты Черного и Каспийского морей.

"Сегодня этот вопрос весьма актуален. Да, надо признаться честно, не все гладко на этом маршруте, но, тем не менее, перспективы и потенциал маршрута через казахстанский порт Актау весьма высоки. В настоящее время уже порядка 70% грузов из Турции в Казахстан и Кыргызстан следуют по указанному маршруту. Сейчас мы предлагаем использовать его и для перевозок грузов из Украины", - приводятся в сообщении слова зампреда правления НПП.

В сообщении подчеркивается, что основным фактором при выборе маршрута доставки грузов является удобная логистика, которая позволит достичь оптимальных сроков доставки и стоимости перевозки.

"В этом плане альтернативный маршрут через порты пока не выдерживает конкуренции с сухопутным маршрутом через Россию. Но в этом направлении, считает представитель НПП, можно работать, и совместными усилиями правительств стран Транскаспийского маршрута, железнодорожных администраций и администраций портов, а также бизнеса добиться минимизации сроков доставки и стоимости фрахта", - подчеркивается в сообщении.

Также со ссылкой на Жунусову отмечается, что странам-участницам этого маршрута необходимо наращивать конкурентоспособность этого альтернативного пути доставки грузов в обход РФ.

"Нельзя полностью зависеть от одной исторически сложившейся трассы. В этой ситуации мы призываем к развитию возможностей использования Транскаспийского маршрута. Для этого нам необходимо четко определить проблемные моменты и барьеры данного пути доставки с целью поиска их концептуального решения: снижение тарифов на перевозку, сокращение сроков, повышение качества доставки товаров и прочее. Более того, принимая во внимание текущую ситуацию, Нацпалата предлагает провести хронометраж альтернативных маршрутов с целью повышения конкурентоспособности маршрута. На наш взгляд, при содействии всех причастных и заинтересованных государственных органов и организаций, мы можем добиться определенных успехов в этой работе", - резюмировала Жунусова.

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Как сообщал УНИАН, штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, 5 июля зафиксировал первые факты непропуска украинских грузов через российскую границу после того, как 1 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, ограничивающий транзит украинских товаров по территории РФ. В частности, он предусматривает продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.