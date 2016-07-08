Российская блокада: в Смоленске застряли более 20 грузовиков и 80 вагонов с украинскими товарами для Казахстана

Более 20 автотранспортных средств и 80 вагонов с товарами из Украины, предназначенными для Казахстана, простаивают на российско-белорусском участке государственной границы, их не пропускают из-за введенных с 1 июля новых ограничений РФ, сообщает Национальная палата предпринимателей (НПП) Республики Казахстан "Атамекен".

"Информация по простаивающим машинам и вагонам меняется ежечасно. По последним данным, которые поступили от КазАТО (Союз международных автоперевозчиков Казахстана - УНИАН) и предпринимателей, в Смоленске простаивает более 20 автотранспортных средств и 80 вагонов в адрес казахстанских получателей. Машины и вагоны, которые прибыли в Смоленск после 30 июня, таможенные органы России разворачивают и отправляют обратно", - сказано в сообщении.

Также в рамках межведомственного взаимодействия Федеральная таможенная служба России сообщила казахстанским таможенным органам, что 25 машин, которые прибыли в Смоленск до 1 июля, уже оформлены и направляются в Казахстан, а по вагонам информация уточняется.

В сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления Нацпалаты Дану Жунусову сообщается, что все машины и вагоны, которые прибыли в Смоленск в ночь с 30 июня на 1 июля и позже, проверяются на предмет ставок ввозных таможенных пошлин, и по итогам принимается решение. В случае, если товары проходят по нулевым ставкам, то транспорт оформляется и пропускается в Казахстан, если нет, то закрывается транзитная декларация, и весь транспорт, как авто, так и ж/д, разворачивается назад и отправляется в пункт отправления.

В Нацпалате предпринимателей Казахстана напомнили, что грузы задержаны в связи со вступлением в силу с 1 июля текущего года временного запрета РФ на транзит украинских товаров и на перевозки из третьих стран, следующих через территорию Украины в Казахстан и Кыргызстан.

"Новый указ фактически ввел запрет на ввоз всех товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию России. Разрешенными к ввозу через территорию России остались 1908 товарных позиций ТН ВЭД, ввозная таможенная пошлина которых в Едином таможенном тарифе установлена 0%", - прокомментировала указ российского президента зампред правления НПП.

В сообщении отмечается, что Нацпалата совместно с бизнесом уже проанализировала разрешенные товарные позиции, в отношении которых действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Проведенный анализ свидетельствует о том, что 95% разрешенных к ввозу товаров не импортируются из Украины в Казахстан и страны Средней Азии.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины призвало ЕС и Казахстан требовать от Российской Федерации отмены ограничений на транзит украинских товаров.

Штаб оперативного реагирования, созданный с целью мониторинга ситуации с торговыми ограничениями для Украины со стороны России, 5 июля зафиксировал первые факты непропуска украинских грузов через российскую границу после того, как 1 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, ограничивающий транзит украинских товаров по территории РФ. В частности, он предусматривает продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.