Во Львове при закупке немецких трамваев украли более 2 миллионов гривень - полиция

Во Львове пресекли деятельность преступной группы, возглавляемой бывшим руководителем коммунального предприятия, которым было организовано хищение бюджетных средств, предназначенных для закупки в Германии трамваев, которые уже были в использовании.

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Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

«С целью завладения государственными средствами, в то время директор городского коммунального предприятия привлек к организованной им «преступной» схеме ряд фирм. Указанные общества были созданы на «скорую руку». После проведения сделки фактически их деятельность остановилась», - отмечают в сообщении.

В частности, Львовским коммунальным предприятием в 2007 и 2008 годах было закуплено 22 трамвая. Закупка проходила в два этапа. Для этого из бюджета развития Львова коммунальному предприятию было выделено 10,5 миллионов гривень. При закупке немецких трамваев для города Львова их стоимость значительно завысили - на 2,2 миллиона гривень, отмечают в сообщении.

Экс-директору львовского КП и еще 7 фигурантам дела сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств и наложили арест на их имущество стоимостью 6 млн грн. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.