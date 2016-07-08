"Дизельгейт": Volkswagen выплатит $86 миллионов властям Калифорнии

Автоконцерн Volkswagen обязуется дополнительно выплатить властям американского штата Калифорния 86 миллионов долларов за нарушение экологических норм, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению прокурора штата Камалы Харрис, озвученная сумма является штрафом за нарушение местных законов в области охраны окружающей среды и не входит в 15,3 миллиарда долларов, которые компания должна выплатить в рамках обнародованного ранее соглашения с властями США.

"Мы должны защищать нашу окружающую среду для будущих поколений, и тех, кто нарушает закон и загрязняет наш воздух, ждут быстрые и конкретные последствия", - сказала Харрис.

По ее словам, 76 миллионов долларов от суммы штрафа пойдет на компенсацию затрат, связанных с проведением штатом расследования нарушений автоконцерна и затратными судебными разбирательствами. Оставшиеся 10 миллионов в качестве грантов будут выданы университетам и различным научным организациям, разрабатывающим технологии, которые помогут выявлять программы, устанавливаемые недобросовестными автопроизводителями на их машины с целью обхода экологических тестов.

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В конце июня Volkswagen удалось урегулировать претензии американских властей, связанные с так называемым дизельным скандалом. Как следует из заключенного соглашения, из суммы в размере 15,3 миллиарда долларов компания должна потратить около 10 миллиардов долларов на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных ею в США автомобилей, в которых установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Кроме того, Volkswagen выплатит каждому из тех, кто приобрел данные машины в США, до 10 тысяч долларов.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах ПО, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как было отмечено в пресс-релизе Volkswagen, проблема фальсификации данных экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивает до 11 миллионов машин по всему миру.