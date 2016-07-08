Минэкономразвития назвало количество задержанных вагонов на границе с Россией

На российско-украинской границе из-за введения Россией дополнительных транзитных ограничений задержаны 30 железнодорожных вагонов, следовавших из Украины в Казахстан и Киргизстан через Россию, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

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«По состоянию на 16:00 8 июля на границе Украины с Российской Федерацией задержаны 30 железнодорожных вагонов, следовавших в Казахстан и Киргизию. Один из вагонов был отправлен по другому маршруту, еще 29 вагонов остаются на границе», - сообщили в Минэкономразвития.

Кроме того, по информации министерства, осложнения движения для украинского транспорта наблюдаются на границе Беларуси с Россией. «По информации, полученной от украинских перевозчиков, в пункте пропуска Редьки-Красное находятся около 20 украинских автомобилей и около 50 автомобилей с регистрацией других стран. При этом за последние сутки 5 украинских транспортных средств получили отказ в оформлении», - сообщили в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

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Как подчеркнула торговый представитель Украины Наталья Микольская, эти новые торговые ограничения России означают полную остановку украинского транзита в Казахстан и Киргизстан, и связи с этим Украина также поднимет вопрос торговых ограничений на заседании Совета по торговле товарами ВТО ориентировочно 6 июля и на генеральном совете ВТО в конце июля.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. В частности, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.