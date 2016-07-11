Индийская Go Airlines намерена купить у Airbus около 70 самолетов на $7,5 миллиарда

Одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний - Airbus ведет переговоры с индийской Go Airlines о покупке порядка 70 самолетов A320neo, передает Bloomberg.

Сумма сделки - около $7,5 млрд.

По словам источника Bloomberg, о сделке может быть объявлено уже на этой неделе, вероятнее всего, в рамках международного авиационно-космического салона «Фарнборо» в Англии.

Читайте такжеКуда летит украинский самолет GoAir является одним из трех перевозчиков, которые уже использовали обновленный Neo версии узкофюзеляжных самолета Airbus, так что последующий заказ обеспечит вотум доверия к модели.

Авиаперелеты в Индии выросли более чем на 20 процентов в 2015 году, по сравнению с 10 процентами в Китае и менее чем 5 процентов в США, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

В 2011 году Go Airlines уже покупала у Airbus 72 самолета A320neos.