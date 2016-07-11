Глава "Таможенного контроля" обратилась в полицию и прокуратуру из-за слежки

"В понедельник за мной началась слежка. Преследователи ездили за мной всюду, поменяли 5 машин за несколько дней. Вчера мною было подано заявление в Деснянский райотдел полиции. При этом машина, что меня преследует, без боязни подъехала прямо к участку", - рассказала Биленко.

Впрочем, по словам председателя "Таможенного контроля", в полиции до сих пор должным образом на ее заявление не отреагировали. Поэтому она также подала заявление в прокуратуру, с просьбой отреагировать на бездействие полиции и установить, по какому поводу неизвестные лица следят за ней.

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Биленко считает, что причиной преследований является ее общественная деятельность.

"Таможенный контроль" продвигает реформы, которые прекратят коррупционные схемы, которые строились годами. Это и несовершенство украинской базы рисков, манипуляции с определением таможенной стоимости, коррупция на таможенных терминалах внутри страны. Конечно, тем, кто имеет незаурядные доходы от несовершенного таможенного законодательства Украины невыгодно менять его, поэтому нашу организацию пытаются запугать", - добавила председатель "Таможенного контроля".