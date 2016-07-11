План ответных мер на блокирование Россией украинского транзита передан Гройсману - министр

Министерство инфраструктуры Украины разработало план ответных мер из-за введения Российской Федерацией с 1 июля дополнительных ограничительных мер в отношении транзита украинской продукции по российской территории в направлении Казахстана и Киргизстана.

Об этом в эфире телеканала "112" сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"О том, что будет указ президента РФ, не знали даже его коллеги, с которыми он работает... Факт налицо: такое решение всегда принимается в этой стране единолично... По этой ситуации мы разработали сразу план мер с нашей стороны. Мы не хотим нарушать международное законодательство, в частности в части наших обязательств по ВТО, и эти предложения сейчас находятся у премьер-министра, они также будут представлены в ближайшее время для принятия окончательного решения... Мы считаем, что, безусловно, асимметричные действия должны быть. Определенная асимметрия будет соблюдена, мы бы не хотели применять зеркальный ответ по состоянию на сегодня (9 июля - УНИАН), но, посмотрим, какое будет окончательное решение принято. Со своей стороны мы сработали оперативно и предоставили свои предложения", - сказал Омелян.

Он также отметил, что Мининфраструктуры рассматривает вариант использования нового Шелкового пути в обход РФ как альтернативного варианта доставки украинских товаров.

"Мы отрабатываем этот логистический маршрут, есть вопросы относительно команды, которая сейчас работает в "Укрзализныце" и занимается этим вопросом... Технически мы протестировали контейнерный поезд, там проблем нет. Мы сейчас говорим не только о Шелковом пути и сообщении с Казахстаном и Китаем, но и о сообщении с Туркменистаном, со странами Персидского залива и Северной Европы, эти все варианты обсуждаются", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Правительство Украины 4 июля заявило о намерении немедленно ввести зеркальные меры в ответ на действия РФ.

Действия российской стороны были во многом предсказуемыми. Так, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России. В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года. По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.