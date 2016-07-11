В Великобритании стартовал один из крупнейших в мире авиасалонов "Фарнборо"

Сегодня, 11 июля, в Великобритании в графстве Хэмпшир началось международное авиашоу «Фарнборо», которое продлится до 17 июля. В программе гражданской авиации участие подтвердили 26 делегаций из стран основных и развивающихся рынков, в военной части шоу примут участие делегации из более чем 45 стран, сообщается на сайте «Фарнборо».

На выставке будет 22 национальных павильона. В этом году вдвое по сравнению с прошлого «Фарнборо-2014» увеличатся размеры китайского и немецкого павильонов. Самым ожидаемым дебютом будет показ ударного истребителя F-35 компании Lockheed Martin, передают «Ведомости».

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Крупнейшие мировые производители авиатехники Boeing и Airbus представят соответственно две и семь машин, говорится на сайте организаторов. Boeing покажет дальнемагистральный 787 Dreamliner и новейший среднемагистральный 737 МАХ, поставки которого начнутся в конце 2017 г. Airbus также продемонстрирует новейший среднемагистральный лайнер A321 neo (уже эксплуатируется несколькими авиакомпаниями), два дальнемагистральных самолета А350 и А380, четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет A400M, легкий транспортный самолет C295, работающий на электрических аккумуляторах двухместный самолет E-FAN 2, а также медицинский вертолет H145 Ambulance.

Подразделение Boeing Defence покажет патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon и палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18.

Украинская компания «Антонов» покажет военно-транспортный самолет Ан-178. Кроме Ан−178, «Антонов» представит другие современные программы в сегментах транспортных, региональных пассажирских самолетов и самолетов специального назначения.