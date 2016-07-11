Мининфраструктуры предложит инвесторам построить платные дороги вокруг Киева и в Одессу

Министерство инфраструктуры Украины намерено предложить частным инвесторам принять участие в реализации проектов концессионной окружной дороги вокруг Киева, а также дороги Киев – Одесса.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Владимира Омеляна.

"Украина планирует предложить концессионные проекты и внедрить платные шоссе, чтобы привлечь частных инвесторов. Новый маршрут вокруг столицы и маршрут, который связывает Киев с портовым городом Одесса на Черном море, могут быть в числе наиболее интересных для инвесторов", - цитирует Омеляна пресс-служба.

По словам министра, он надеется на одобрение парламентом нового закона о концессии, а также на выделение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) денежной помощи для подготовки данного закона.

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Как сообщал УНИАН, ранее один из ключевых кредиторов Украины – Европейский банк реконструкции и развития объявил конкурс по поиску консультанта для Министерства экономического развития и торговли для разработки законодательства о концессии, в частности, дорог и портов.

В мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов – Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но уже в сентябре стало известно, что конкурсные заявки претендентов – украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues – не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает в 2016 году перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.