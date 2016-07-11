Украина покажет самолет Ан−178 на авиасалоне в Великобритании (видео)

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, представит самолет Ан-178 и другую технику авиационной отрасли оборонно-промышленного комплекса Украины на одной из крупнейших мировых авиавыставок Farnborough Airshow 2016, которая проходит с 11 по 17 июля в графстве Хэмпшир (Великобритания).

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Как сообщила пресс-служба концерна, помимо Ан-178 "Укроборонпром" также представляет проект самолета Ан-132 и модели других самолетов производства гсопредприятия «Антонов», авиационные управляемые ракеты и другую авиатехнику.

«Укроборонпром» нацелен на активный диалог с представителями других государств. Главная цель - налаживание обмена опытом и технологиями, ускорение реализации программы импортозамещения и поиск новых партнеров. Уверен, мы вернемся с выставки с рядом новых взаимовыгодных договоренностей", - цитирует пресс-служба генерального директора госконцерна Романа Романова, который возглавил украинскую делегацию на выставке.

Помимо "Антонова" на выставке будут также представлены предприятия концерна "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", "Артем", "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" и "Завод "Маяк".

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что Украина в ближайшее время представит программу по строительству украинских самолетов Ан-178 в Азербайджане.

Первый полет нового транспортного самолета Ан-178, разработанного на базе пассажирского самолета Ан-158, состоялся в мае 2015 года. По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.