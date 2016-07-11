Омелян хочет упростить участие иностранных компаний в тендерах на строительство дорог

Министерство инфраструктуры намерено ликвидировать все административные ограничения и упростить условия участия иностранных компаний в тендерах на строительство и ремонт автомобильных дорог в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Владимира Омеляна.

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"Мы хотим максимально либерализовать наш подход к тендерам для дорожных работ и позволить иностранным компаниям участвовать в торгах", - цитирует Омеляна пресс-служба.

По его словам, правительство все еще сталкивается с "техническими трудностями" при поиске подрядчиков и обеспечении необходимого качества строительства и ремонта автомобильных дорог.

Омелян также добавил, что Украина ищет источники инвестиций и обратилась во Всемирный банк с просьбой поспособствовать разработке плана по улучшению 170 тыс. километров автодорог, из которых 90% не обновлялись в течение более 30 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что реконструкция и строительство новых дорог станут возможными только после создания дорожного фонда в следующем году. Он также добавил, что в этом году Кабинет министров рассчитывает направить на дорожный сектор порядка 19 млрд грн.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.